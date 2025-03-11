Кровавое полнолуние 14 марта изменит нашу жизнь: повезет только избранным знакам зодиака

Как правило, спутник Земли на ночном небе имеет желтый цвет, поэтому неудивительно, что когда возникает нехарактерный пурпурный оттенок, это приводит людей в замешательство.

Однако пугающему явлению есть вполне логичное объяснение – так называемую кровавую Луну мы видим по большей части во время полного лунного затмения. В этом году мы сможем насладиться редким зрелищем только 14 марта и 7 сентября.

Само по себе такое явление не несет никаких серьезных последствий для организма, чего нельзя сказать, например, о магнитных бурях. Однако, если рассматривать феномен с точки зрения астрологии, то здесь таится немало подводных камней.

Так, 14 марта станет благоприятным временем для Овнов, которые смогут найти идеальный баланс между желаниями и обязанностями, а также вправе рассчитывать на успех в личной жизни и в моментах, связанных с творчеством. На везение впору уповать и Тельцам, чье психоэмоциональное состояние в этот день будет стабильным. Паника на фоне страха перед будущим наконец-то отступит вместе с надоевшей тревожностью.

Для Близнецов вечер пятницы станет прекрасным временем для задушевных разговоров с близкими и друзьями. Представителям воздушной стихии лучше отказаться от мрачных дум, ведь обидные и неприятные мысли блокируют энергию, которую им так щедро дарует кровавая Луна.