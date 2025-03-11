Зловещий оттенок Луны, который жители планеты смогут наблюдать уже в пятницу, символизирует период возможностей для нескольких знаков Зодиака. Кого на самом деле решила вознаградить Вселенная, а кому не стоит лезть на рожон?
Кровавое полнолуние 14 марта изменит нашу жизнь: повезет только избранным знакам зодиака
Как правило, спутник Земли на ночном небе имеет желтый цвет, поэтому неудивительно, что когда возникает нехарактерный пурпурный оттенок, это приводит людей в замешательство.
Однако пугающему явлению есть вполне логичное объяснение – так называемую кровавую Луну мы видим по большей части во время полного лунного затмения. В этом году мы сможем насладиться редким зрелищем только 14 марта и 7 сентября.
Само по себе такое явление не несет никаких серьезных последствий для организма, чего нельзя сказать, например, о магнитных бурях. Однако, если рассматривать феномен с точки зрения астрологии, то здесь таится немало подводных камней.
Так, 14 марта станет благоприятным временем для Овнов, которые смогут найти идеальный баланс между желаниями и обязанностями, а также вправе рассчитывать на успех в личной жизни и в моментах, связанных с творчеством. На везение впору уповать и Тельцам, чье психоэмоциональное состояние в этот день будет стабильным. Паника на фоне страха перед будущим наконец-то отступит вместе с надоевшей тревожностью.
Для Близнецов вечер пятницы станет прекрасным временем для задушевных разговоров с близкими и друзьями. Представителям воздушной стихии лучше отказаться от мрачных дум, ведь обидные и неприятные мысли блокируют энергию, которую им так щедро дарует кровавая Луна.
А вот кому не стоит расслабляться, так это Ракам. Они могут с легкостью не только получить доступ к финансам, но и отогнать от себя денежную удачу. Чтобы избежать катастрофы, необходимо обратить внимание на самооценку. Хвалить себя любимых и верить в собственные силы – это, пожалуй, лучший для них рецепт. Львам Луна поможет взглянуть на себя со стороны – огненный знак Зодиака окажется в плюсе, если проведет тщательную переоценку жизненных целей.
А вот Девам надо быть начеку – они раз за разом будут оказываться в непростых ситуациях, а еще ощутят на себе все «прелести» пресловутых эмоциональных качелей. О себе напомнят люди из прошлого, о которых Девы, возможно, старались не вспоминать лишний раз. Для Весов неприятным сюрпризом обернутся новые знакомства. Не исключено, что контакты с окружающими спровоцируют агрессию с их стороны.
Скорпионам стоит обратить внимание на коммуникативные навыки и стратегическое мышление. Пертурбации в работе побудят начальство на неожиданные действия, к которым лучше подготовиться. А вот Стрельцам впору задуматься об отдыхе – поездка в соседний город станет отличной возможностью сменить обстановку и как следует обдумать планы на отпуск.
Финансовый успех станет заслуженной наградой, которую Козероги получат только если перестанет переживать по пустякам. Позитивное мышление – ключ к успеху и материальному благополучию. Что же касается Водолеев, родившимся под этим знаком будет сопутствовать удача в любви. Прекрасно в этот период сложатся и отношения с родственниками, а также друзьями. Правда, для этого им придется приложить капельку усилий – ведь закрываться от мира это вполне в духе Водолеев.
На повестке дня у Рыб – здоровье. Речь не только о физическом, но и о ментальном. Кровавая Луна побудит этих представителей водной стихии наконец-то пересмотреть образ жизни. Не лишним будет, если они обратят внимание и на эмоциональное выгорание из-за работы.