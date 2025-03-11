Комедийная драма Шона Бэйкера о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского миллиардера завоевала в этом году пять премий «Оскар». Однако пару дней назад в социальной сети Bluesky создателей фильма обвинила в плагиате бывшая эскортница.
Для подписчиков
Бывшая секс-работница обвиняет создателя фильма «Анора» в плагиате
«Анора» признана лучшим фильмом 2024 года по версии Американской киноакадемии. Исполнительница главной роли Майки Мэдисон была удостоена «Оскара» как лучшая актриса, Шон Бейкер получил награду за лучшую режиссуру, также фильм получил высшую оценку в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».