Бывшая секс-работница обвиняет создателя фильма «Анора» в плагиате

«Анора» признана лучшим фильмом 2024 года по версии Американской киноакадемии. Исполнительница главной роли Майки Мэдисон была удостоена «Оскара» как лучшая актриса, Шон Бейкер получил награду за лучшую режиссуру, также фильм получил высшую оценку в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Фильм рассказывает историю стриптизерши Эни (Аноры) и ее отношений с Иваном, сыном российского олигарха. История в стиле «Золушки» быстро превращается в суровую комедию абсурда, которая раскрывает темные стороны человеческой натуры, повседневную жизнь постсоветских эмигрантов на Брайтон-Бич и то, что богатые тоже плачут.