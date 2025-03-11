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Максиму Галкину, Андрею Макаревичу и другим «иноагентам» полагается компенсация (3)

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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пошел навстречу гражданам России, признанным Министерством юстиции РФ «иностранными агентами» - им полагается компенсация, - сообщает «Медуза». Среди них - такие известные персоны, как Максим Галкин, Андрей Макаревич, Евгения Альбац, Леонид Гозман и другие.

В решении ЕСПЧ указывается, что суд удовлетворил жалобы 31 заявителя по делу «Захаров и другие против России». 

Помимо журналиста-расследователя Андрея Захарова, жалобы подали шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, историк Тамара Эйдельман, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Леонид Волков, бизнесмен Борис Зимин, политик Леонид Гозман, журналистки Ирина Малкова, Евгения Альбац, Юлия Латынина и другие.

Каждому из фигурантов полагается по десять тысяч евро компенсации, а также по 250 евро на покрытие судебных издержек. Суд считает, что Россия, введя статус «иноагента»,  нарушает права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни.

Как пишет Би-Би-Си, осенью 2024 года ЕСПЧ уже выносил решение по объединенному иску более ста человек и организаций, объявленых в России «иностранными агентами». Самая большая выплата  - 955 тысяч евро - причиталась «Радио Свобода» в качестве компенсации материального ущерба.

Отметим, что Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года, а в сентябре 2022 года вышла из ЕСПЧ и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека. 

Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Википедию, «по состоянию на июнь 2022 года ЕСПЧ передал на исполнение с начала членства России в Совете Европы 3395 дел, по которым Россия должна была выплатить компенсации на общую сумму 2,02 млрд евро. Реально Россия выплатила на июнь 2022 года 74 млн евро».

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