В решении ЕСПЧ указывается, что суд удовлетворил жалобы 31 заявителя по делу «Захаров и другие против России».



Помимо журналиста-расследователя Андрея Захарова, жалобы подали шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, историк Тамара Эйдельман, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Леонид Волков, бизнесмен Борис Зимин, политик Леонид Гозман, журналистки Ирина Малкова, Евгения Альбац, Юлия Латынина и другие.



Каждому из фигурантов полагается по десять тысяч евро компенсации, а также по 250 евро на покрытие судебных издержек. Суд считает, что Россия, введя статус «иноагента», нарушает права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни.



Как пишет Би-Би-Си, осенью 2024 года ЕСПЧ уже выносил решение по объединенному иску более ста человек и организаций, объявленых в России «иностранными агентами». Самая большая выплата - 955 тысяч евро - причиталась «Радио Свобода» в качестве компенсации материального ущерба.