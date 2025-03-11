ШИКАРНЫЙ КОНЬ! Дочь эстонского миллионера выставила на продажу свой мощный BMW: иногда в жизни нужны небольшие перемены

В объявлении на Auto24 указано, что это кроссовер BMW X2 XDRIVE 25D 2019 года. Автомобиль синего цвета, его мощность составляет целых 170 кВт. Это полноприводный автомобиль с пробегом 71 000 км. Если раньше цена автомобиля была 36 000 евро, то теперь она снижена до 30 900 евро.

Кати призналась редакции, что в жизни иногда нужны небольшие перемены. «Хотя этот четырехколесный друг верно мне служил, я думаю, что с новым владельцем у него еще много километров впереди», – сказала Кару. По ее словам, планы по поводу нового автомобиля пока неопределенные: «Может быть, я выберу более экономичный вариант и буду больше передвигаться пешком или на велосипеде – полезно и для кошелька, и для окружающей среды!»

Кати также поделилась объявлением в своих Instagram-сторис. «Я выставила на продажу своего верного первого коня. Никогда не знаешь, вдруг мой дорогой найдет нового владельца через Instagram», – написала она.

Этот автомобиль Кати получила в подарок в 2020 году на свое 18-летие.

Кати Кару продает свой автомобиль. Фото: Kuvatõmmis Auto24.ee portaalist