Что вредит сердцу: кардиологи назвали шесть привычек, от которых следует отказаться, чтобы жить дольше

Издание приводит слова руководителя кардиологического отделения медицинского центра Hackensack Meridian Southern Ocean Medical Center Махеша Текривала, который сравнил здоровье сердца с финансовым благополучием.

«Я говорю своим пациентам: так же, как у вас есть пенсионный фонд, у вас должен быть фонд здоровья», - заявил Текривал. Издание назвало шесть привычек, от которых надо отказаться, чтобы надолго сохранить здоровое сердце.

Длительное сидение

По словам сертифицированного кардиолога Ригведа В. Тадвалкара, самая вредная привычка для сердца - это слишком долгое сидение. Самое коварное то, говорит он, что даже те, кто регулярно занимается спортом, могут вести сидячий образ жизни.

«Даже если вы тренируетесь, но проводите большую часть дня сидя, риск сердечных заболеваний возрастает», - предупредил Тадвалкар.

Он перечислил последствия сидячего образа жизни: увеличение веса, плохое кровообращение, повышенное артериальное давление, развитие других факторов риска сердечных болезней.

Кардиолог компании VitalSolution Брэдли Сервер советует оставаться в движении, в частности выходить на прогулку, кататься на велосипеде, плавать, выполнять физическую работу по дому.

Если же у вас сидячая работа, нужно вставать и разминаться каждый час, делать короткие прогулки или работать стоя. «Даже незначительная активность, например ходьба во время телефонного разговора или несколько упражнений с весом собственного тела, полезна», - отметил специалист.

Курение