Поклонницы признались, в каком возрасте начали слушать песни артиста, а также не побоялись и спели свои любимые песни.

Многие слушательницы, пообщавшиеся с нами, признались, что на концерт Валерия Меладзе идут впервые. «Когда я была маленькая, мои родители слушали его. Так что это все из детства», - признается Тамара.

Судя по словам поклонниц творчества артиста, любимые песни Меладзе у жителей Эстонии - «Цыганка Сера» и «Салют Вера».

«Это приходит с возрастом. Появляется какой-то "феномен Меладзе"», - сказала Хелена о том, как она познакомилась с творчеством артиста.

Валерий Меладзе, известный благодаря своему уникальному голосу и харизматичному исполнению - один из самых ярких и любимых артистов русскоязычной сцены. 30 лет в музыкальной индустрии стали не только доказательством таланта артиста, но и ярким свидетельством его способности затрагивать самые глубинные струны души слушателей по всему миру.

В Таллинне артист выступает в рамках «юбилейного» тура, посвященного 30-летию творческой карьеры и 60-летию со дня его рождения. Сегодня поклонники Меладзе смогут не только услышать вживую его лучшие хиты, но и ближе узнать человека, стоящего за музыкой: его мысли и эмоции, которые он вкладывает в каждую ноту.

Смотрите видео, чтобы узнать об ожиданиях поклонников Меладзе от концерта!