ГОРОСКОП НА 12 МАРТА Сложный день для Скорпионов, а Девам пора сменить обстановку

Близнецы

Близнецам не стоит переоценивать свои возможности. Сегодня вам предстоит решить немало проблем, и вы поступите мудро, если постараетесь найти помощников и союзников. Недоброжелатели не станут напоминать о себе, но обстоятельства могут складываться не самым благоприятным для вас образом, поэтому легким день вряд ли можно назвать. Возможны значительные расходы.

Самочувствие нестабильно, не исключены обострения хронических заболеваний, головные боли, простуды. Время, проведенное в компании близких людей, будет способствовать стабилизации эмоционального фона, позволит забыть о профессиональных трудностях.

Рак

Умение поддерживать доброжелательные отношения с коллегами и деловыми партнерами сегодня очень пригодится Ракам. В одиночку справиться с профессиональными проблемами практически невозможно, а вот своевременное появление союзников и добровольных помощников в корне изменит ситуацию. Это не лучший день для того, чтобы решать финансовые вопросы, делать крупные покупки или инвестиции.

Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, переутомление вам не грозит. Можно заниматься домашними делами, оказывать помощь членам семьи. Любимый человек нуждается в одобрении и моральной поддержке, на которые тоже не следует скупиться, если вы не хотите возвращения старых проблем.

Лев