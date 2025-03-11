Женщина, ставшая мужчиной, решила вернуть себе свой пол спустя шесть лет: в чем причина

«В начале моего перехода я чувствовала себя очень хорошо. Но по мере того, как это прогрессировало - когда я набрала больше веса, отрастила больше волос на лице, стала более мужественной - это было немного подавляющим для меня».

В конце концов она решила вернуться к полу, данному ей природой, и выглядеть более женственной. Решение девушки встретило неодобрение в трансгендерном сообществе, однако она хочет использовать свой опыт, чтобы помочь другим людям, которые не могут определиться со своей идентичностью.

«Я всегда была очень подвижным ребенком. Я была пацанкой, а затем гиперженственной девочкой до 18 лет. После этого я была по-настоящему мужественной с 19 до 27 лет, когда я жила как трансгендерный мужчина. На самом деле я впала в депрессию после четвертого года и была действительно сбита с толку, поскольку в начале перехода я чувствовала себя счастливой. Только на шестой год жизни в качестве мужчины я понял, что могу сделать обратный переход», - продолжает Алия. Она подчеркнула, когда решила вернуть все назад, то испытала облегчение.

Рассказывая о своей истории обратного перехода, Алия объяснила:

«Мне нравится думать, что когда люди делают медицинский переход, все это делается в каком-то смысле для того, чтобы чувствовать себя лучше в своем теле и чувствовать себя привлекательными. В конце концов, мы все должны просто по-настоящему любить свое тело и то, в чем мы находимся. Только через шесть месяцев после обратного перехода я решила снова использовать свое имя, данное мне при рождении. Некоторое время смотрела в зеркало и видела Иссу - ту предыдущую трансгендерную мужскую идентичность», - объяснила Исмаил.

Она добавила, что ей потребовалось очень много времени, чтобы посмотреть на себя в зеркало и перестать видеть там Иссу.