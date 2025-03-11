30-летняя Алия Исмаил из Детройта, штат Мичиган, провела шесть с половиной лет как мужчина, но потом решила, что хочет снова вернутся к своему женскому началу, и приступила к обратному процессу, пишет Фокус.
Женщина, ставшая мужчиной, решила вернуть себе свой пол спустя шесть лет: в чем причина
В 2015 году Алия решила, что она - мужчина в теле женщины. Не долго думая, Исмаил перенесла операцию по удалению груди и начала принимать тестостерон. Она взяла себе имя Исса и быстро приобрела мужские черты, включая бороду, более низкий голос и рост мышц.
В феврале 2021 года, прожив три года как мужчина, Алия поняла, что будет счастливее, если снова станет женщиной.
«Я начала реконструкцию груди в январе 2024 года и закончила ее 30 декабря 2024 года. Я закончила лазерную эпиляцию, и я, по сути, завершила свой обратный переход, который я начала в 2021 году. Я чувствую, что теперь могу просто сосредоточиться на своих повседневных делах и своей жизни», - рассказала Алия журналистам.
По ее словам, решение об обратном переходе было принято из-за ряда факторов, включая то, как она себя чувствовала, когда ее воспринимали как мужчину.
«Я поняла, что мне не нравится, когда меня воспринимают как мужчину, как я думала. Я больше не хотела принимать тестостерон, и я просто не могла представить, что останусь мужчиной всю оставшуюся жизнь, буду стареть в роли мужчины», - призналась она.
Размышляя о своем опыте, Алия говорит, что большая часть ее гендерной дисфории была вызвана дисморфией тела, а не фактической гендерной идентичностью:
«В начале моего перехода я чувствовала себя очень хорошо. Но по мере того, как это прогрессировало - когда я набрала больше веса, отрастила больше волос на лице, стала более мужественной - это было немного подавляющим для меня».
В конце концов она решила вернуться к полу, данному ей природой, и выглядеть более женственной. Решение девушки встретило неодобрение в трансгендерном сообществе, однако она хочет использовать свой опыт, чтобы помочь другим людям, которые не могут определиться со своей идентичностью.
«Я всегда была очень подвижным ребенком. Я была пацанкой, а затем гиперженственной девочкой до 18 лет. После этого я была по-настоящему мужественной с 19 до 27 лет, когда я жила как трансгендерный мужчина. На самом деле я впала в депрессию после четвертого года и была действительно сбита с толку, поскольку в начале перехода я чувствовала себя счастливой. Только на шестой год жизни в качестве мужчины я понял, что могу сделать обратный переход», - продолжает Алия. Она подчеркнула, когда решила вернуть все назад, то испытала облегчение.
Рассказывая о своей истории обратного перехода, Алия объяснила:
«Мне нравится думать, что когда люди делают медицинский переход, все это делается в каком-то смысле для того, чтобы чувствовать себя лучше в своем теле и чувствовать себя привлекательными. В конце концов, мы все должны просто по-настоящему любить свое тело и то, в чем мы находимся. Только через шесть месяцев после обратного перехода я решила снова использовать свое имя, данное мне при рождении. Некоторое время смотрела в зеркало и видела Иссу - ту предыдущую трансгендерную мужскую идентичность», - объяснила Исмаил.
Она добавила, что ей потребовалось очень много времени, чтобы посмотреть на себя в зеркало и перестать видеть там Иссу.