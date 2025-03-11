В последние годы в путешествиях начал прослеживаться тренд, когда люди стараются взять от отпуска максимум. В том числе это касается проживания - если раньше туристы в первую очередь стремились сэкономить на жилье, порой жертвую комфортом, то сейчас они готовы переплатить, но зато расслабиться по полной.
Названы лучшие отели Европы: за сколько там можно переночевать
Именно для таких путешественников влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations составил список из десяти лучших отелей Европы в 2025 году, которые предлагают гостям эксклюзивность, роскошь и незабываемые впечатления.
Возглавил рейтинг пятизвездочный Reid's Palace, A Belmond Hotel в городе Фуншал на португальском острове Мадейра, где одна ночь обойдется в сумму от 500 евро за самый простой номер.
«Этот знаменитый отель с видом на Атлантический океан предлагает ухоженные сады, виды на вершины скал и классический английский послеобеденный чай на террасе. Гости могут исследовать вулканическое побережье Мадейры, расслабиться у бассейна с видом на море или отправиться на живописную прогулку по леваде – одному из знаменитых пешеходных маршрутов острова», - отмечают авторы исследования.
Второе место досталось отелю Hotel Croatia в хорватском городе Цавтат, где одна ночевка обойдется в два раза дешевле - от 250 евро.
Замкнул тройку лидеров роскошный Grand Hotel Tremezzo на озере Комо в Италии, где одна ночь стоит от 900 евро - это самый дорогой отель в рейтинге.
А вот дешевле всего проживание обходится в отеле Jardin Tecina Hotel на испанском острове Гомера - от 180 евро, и это десятое место в рейтинге.
Десять лучших отелей Европы в 2025 году:
- Reid's Palace, Мадейра, Португалия (одна ночь от 500 евро)
- Hotel Croatia, Цавтат, Хорватия (одна ночь от 250 евро)
- Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Италия (одна ночь от 900 евро)
- Octant Vila Monte, Алгарви, Португалия (одна ночь от 230 евро)
- The Scarlet Hotel & Spa, Корнуолл, Великобритания (одна ночь от 275 фунтов)
- Les Sources de Caudalie, Мартильяк, Франция (одна ночь от 300 евро)
- Marques de Riscal, Ла-Риоха, Испания (одна ночь от 350 евро)
- Euphoria Retreat, Мистрас, Греция (одна ночь от 400 евро)
- Petunia Hotel, остров Ибица, Испания (одна ночь от 400 евро)
- Jardin Tecina Hotel, остров Гомора, Испания (одна ночь от 180 евро)