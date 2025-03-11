ВИДЕО 43-летняя Бритни Спирс похвасталась похудением: «Минус четыре размера»

«Минус четыре размера, [поняла это], когда надела [платье] гепарда. Давно не танцевала», - сообщила знаменитость.​

В остальном день у Бритни, судя по всему, не задался. «Сегодня я чуть не сожгла ванную комнату. Побежала как сумасшедшая обратно в дом, потому что в духовке был пирог. Честно говоря, я устала от этого», - поделилась вчера поп-дива. К слову, на фоне Спирс, пока она танцевала, горел камин, а на деревянном паркете стояла свеча.

Комментарии она предусмотрительно скрыла - вероятно, чтобы не трепать и нервы. Сейчас фанатов Бритни интересует одно: что на самом деле связывает ее с бывшим домработником и, как известно с недавних пор, уголовником Полом Солизом.

В начале февраля папарацци засняли поп-диву в машине мужчины: она сидела с его детьми. Поговаривали, что предполагаемый избранник Спирс забрал трех наследников у своей жены Николь Мансиллы, подавшей на развод из-за его измен, и перевез их в роскошный особняк певицы. Бритни, к слову, это не отрицала, когда в гневе обращалась к назойливым фотографам.