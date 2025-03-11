Однажды утром, наслаждаясь чашкой кофе, Моник ван Тулдер осознала, что должна радикально изменить свою жизнь. Она решила взять «взрослый годовой отпуск» - и это спасло ее отношения и душевное здоровье.
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Женщина спасла брак, отправив мужу сообщение: «Я не вернусь домой!»
Будучи 54-летней женщиной, матерью двоих взрослых сыновей и супругой, она десятилетиями сосредотачивалась на потребностях других, но совсем забыла о том, что делает счастливой ее саму. Однако отпуск в семейном летнем доме дал ей новый взгляд на жизнь.