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Женщина спасла брак, отправив мужу сообщение: «Я не вернусь домой!»

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Фото статьи
Фото: Johnny Diaz Nicolaidis/Cover Images/Scanpix

Однажды утром, наслаждаясь чашкой кофе, Моник ван Тулдер осознала, что должна радикально изменить свою жизнь. Она решила взять «взрослый годовой отпуск» - и это спасло ее отношения и душевное здоровье.

Будучи 54-летней женщиной, матерью двоих взрослых сыновей и супругой, она десятилетиями сосредотачивалась на потребностях других, но совсем забыла о том, что делает счастливой ее саму. Однако отпуск в семейном летнем доме дал ей новый взгляд на жизнь.

«Впервые за долгое время я проснулась отдохнувшей. Вдруг вся усталость ушла, и я почувствовала свободу», - вспоминает Моник. «Сидела с чашкой кофе в руках, и в голову вдруг закралась навязчивая мысль: когда в последний раз я делала что-то для себя, а не просто поддерживала других?»

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