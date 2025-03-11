Женщина спасла брак, отправив мужу сообщение: «Я не вернусь домой!»

Будучи 54-летней женщиной, матерью двоих взрослых сыновей и супругой, она десятилетиями сосредотачивалась на потребностях других, но совсем забыла о том, что делает счастливой ее саму. Однако отпуск в семейном летнем доме дал ей новый взгляд на жизнь.

«Впервые за долгое время я проснулась отдохнувшей. Вдруг вся усталость ушла, и я почувствовала свободу», - вспоминает Моник. «Сидела с чашкой кофе в руках, и в голову вдруг закралась навязчивая мысль: когда в последний раз я делала что-то для себя, а не просто поддерживала других?»