Читатель о популярной эстонской певице: она продает за 85 евро платье, которое продолжает носить

Некоторое время назад певица Elysa, также известная как Элиза Кольк , поделилась в своем Instagram ссылкой на платформу Yaga, где выставила на продажу несколько своих вещей.

Однако один читатель портала Elu24 заметил, что, похоже, Элиза продолжает носить одежду, которую пытается продать через Yaga. «Элиза Кольк ходила на тренировку в спортивный зал Sparta. Смотрю, а на ней комплект спортивной одежды, который она продает на Yaga за 67 евро», - рассказывает редакции читатель.