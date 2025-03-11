Бдительный подписчик заметил, что эстонская певица Elysa продолжает дальше носить ту одежду, которую выставила на продажу на платформе Yaga. «Конечно, если кто-то захочет его приобрести, я отдам платье в химчистку», - комментирует исполнительница.
Для подписчиков
Читатель о популярной эстонской певице: она продает за 85 евро платье, которое продолжает носить
Некоторое время назад певица Elysa, также известная как Элиза Кольк, поделилась в своем Instagram ссылкой на платформу Yaga, где выставила на продажу несколько своих вещей.