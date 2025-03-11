Сердце звезды экрана остановилось в воскресенье, 9 марта.

«Привет всем. Это Тони, муж Саймона. У меня очень печальные новости. Сегодня в 2:50 дня Саймон умер. Я оставлю этот аккаунт открытым на некоторое время. Я не уверен, что буду снова публиковать посты. Спасибо», - написал муж покойного актера.

Представитель Саймона Фишера-Беккера Ким Берри подтвердил новость в комментарии Daily Mail. По словам агента, они много лет были близкими друзьями, поэтому смерть Саймона - это большая потеря для него.

«Я никогда не забуду тот телефонный звонок, когда ему предложили роль Дориума Малдовара в "Докторе Кто"», - вспомнил Берри.

Он добавил, что актер был еще замечательным писателем и добрым человеком. Берри выразил свои соболезнования мужу Саймона, брату, племянникам, племянницам и поклонникам знаменитости.

Что известно о Саймоне Фишере-Бекере

Актер родился 25 ноября 1961 года в Лондоне. Его дебют в кино состоялся в 1990 году. В частности, Саймон появлялся в фильме-мюзикле «Отверженные».

Настоящую славу актеру принесла роль межгалактического торговца Дориума Малдовара в сериале «Докторе Кто». Впоследствии Саймон также сыграл призрака Толстого Монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Последние годы своей жизни актер посвятил видеоблогингу и написанию мемуаров.