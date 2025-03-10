Обиды и разочарования: психолог назвал четыре фразы, которые могут разрушить отношения

«Для построения внимательного общения нужна практика, но хорошим началом может стать избегание этих четырех фраз. Они могут казаться безобидными, но со временем могут нанести вред, который трудно исправить», - говорит специалист.

«Перестань быть таким чувствительным/чувствительной»

По словам Треверса, эта фраза не только отвергает эмоции, а говорит вашему партнеру, что его чувства неправильные или преувеличенные, в результате чего в будущем он может их подавлять. Со временем доверие между партнерами будет ослабляться, создавая большую дистанцию в отношениях.

В частности, исследование 2022 года свидетельствует о том, что чувство безопасности является основной биологической потребностью. Психолог подчеркнул, что когда кто-то испытывает эмоциональное отторжение, то его нервная система может видеть это как угрозу.

«Это происходит потому, что мозг интерпретирует отторжение - или даже страх отторжения - как потенциальный риск для отношений, активируя механизмы выживания, а не связи. Зато когда человек чувствует эмоциональное одобрение, его нервная система остаётся уравновешенной и открытой для связи, укрепляя доверие и близость», - объяснил Треверс.

Поэтому специалист в таких случаях советует говорить:

«Я вижу, что это действительно важно для тебя. Можешь ли ты помочь мне понять, почему?»; «Я не знал, что это так тебя задело. Я хочу услышать больше»; «Я в норме» (когда вы не в норме).