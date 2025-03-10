Жена Алека Болдуина, пытавшегося покончить с собой после непреднамеренного убийства, написала детям прощальные письма

Суд оправдал Болдуина, но вернуться к обычной жизни ему вряд ли удается. Переживаниями регулярно делится жена Алека Хилария в своем реалити-шоу.

В одном из последних выпусков Хилария рассказала, что, перед тем как поехать вместе с мужем на суд, написала прощальные письма пятерым из их семи детей: «Я спрятала письма, сказав подруге, где они, на случай если с нами что-то произойдет».

Миссис Болдуин не стала уточнять, что это мог быть за случай, однако отметила, что старшая дочь очень боялась за жизнь своих родителей.

«Недавно Кармен спросила меня: "Когда папа поедет в Нью-Мехико, я должна с ним попрощаться каким-то особенным образом?" Она боялась, что, когда мы с Алеком отправимся в суд, кто-то застрелит нас», - рассказала она.

Хилария отмечает, что решение суда нельзя считать победой: «Это страшное событие, которое случилось с людьми. И самое тяжелое в этом то, что женщина лишилась жизни. Сын потерял мать. Галина уже никогда не вернется домой. Это больно». Алек добавляет, что сейчас пытается радоваться каждому мгновению, проведенному с детьми.

Представляющий семью погибшей адвокат утверждает, что Болдуин даже не связался с близкими Хатчинс. В Сети многие пользователи тоже осуждают актера, его супругу и их реалити-шоу: «Мне нравится, как они строят из себя жертв, при этом даже не попросив прощения за содеянное у пострадавших. Но нет, смотрите, она письма своим детям написала…»