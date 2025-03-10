Романтические отношения сложны. В них неизбежно бывают взлеты и падения. Но как узнать, что пора покончить с ними и уйти в одиночное плавание? Американский психолог и эксперт по отношениям, профессор Вашингтонского университета Джон Готтман и эксперт по отношениям, профессор Университета Миннесоты Кристен Марк отмечают один признак, указывающий на начало конца отношений.