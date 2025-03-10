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ГАЛЕРЕЯ Психологи и сексологи Эстонии выплеснули эмоции на холсты: «Страшно было показать себя с непрофессиональной стороны»

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В пятницу, 7 марта, в столичной галерее Studio Gallery K28 прошло уникальное событие - открытие выставки живописи психотерапевтов под названием «Между линией и смыслом». Смотрите галерею!

Идея выставки «Между линией и смыслом»​ принадлежит психологу Елене Кораблевой, которая рассказала на открытии, как несколько лет назад увлеклась керамикой и вспомнила, что также хорошо рисует.

«Поскольку я все-таки психотерапевт, я рисовала что-то, связанное с моей работой. И потом поняла, что я же не одна рисую: у нас много арт-терапевтов и просто моих коллег, которые также увлекаются рисованием. И пришла мысль организовать такую выставку»​, - делится Кораблева. Принять участие в выставке она предложила еще 13 психологам, которые с удовольствием ее поддержали.

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