ГАЛЕРЕЯ Психологи и сексологи Эстонии выплеснули эмоции на холсты: «Страшно было показать себя с непрофессиональной стороны»

Идея выставки «Между линией и смыслом»​ принадлежит психологу Елене Кораблевой , которая рассказала на открытии, как несколько лет назад увлеклась керамикой и вспомнила, что также хорошо рисует.

«Поскольку я все-таки психотерапевт, я рисовала что-то, связанное с моей работой. И потом поняла, что я же не одна рисую: у нас много арт-терапевтов и просто моих коллег, которые также увлекаются рисованием. И пришла мысль организовать такую выставку»​, - делится Кораблева. Принять участие в выставке она предложила еще 13 психологам, которые с удовольствием ее поддержали.