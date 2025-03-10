В пятницу, 7 марта, в столичной галерее Studio Gallery K28 прошло уникальное событие - открытие выставки живописи психотерапевтов под названием «Между линией и смыслом». Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Психологи и сексологи Эстонии выплеснули эмоции на холсты: «Страшно было показать себя с непрофессиональной стороны»
Идея выставки «Между линией и смыслом» принадлежит психологу Елене Кораблевой, которая рассказала на открытии, как несколько лет назад увлеклась керамикой и вспомнила, что также хорошо рисует.