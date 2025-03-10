Сараево завоевал титул самой дешевой европейской столицы, пишет The Sun.
Названа самая дешевая европейская столица для отдыха
В конце прошлого года Великобритания назвала Боснию и Герцеговину самым популярным направлением для путешествий в 2025 году.
Исследование, выявившее самую дешевую столицу в Европе, провела компания Eurochange. Лора Эванс-Фиск, руководитель отдела цифровых технологий компании Eurochange, говорит: «Сараево называют "европейским Иерусалимом", здесь представлена одна из самых разнообразных культур на континенте, что делает его одним из самых интересных городов, которые вы можете посетить».
Eurochange подсчитал, что пинта пива в Сараево стоит в среднем два евро, обед из трех блюд - 14,50 евро, а остановиться в трехзвездочном отеле можно за 54 евро за ночь.
В Сараево вы сможете ощутить сочетание восточной и западной культуры, а также архитектуру османской эпохи. Город окружен зелеными холмами и историческими памятниками.