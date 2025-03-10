Хотя Максим сам заявил, что хотел лишь припугнуть потерпевшего, прокурор Диана Хелила требует для него 12 лет тюремного заключения. « Я очень сожалею, не могу нормально спать, нахожусь под круглосуточным наблюдением, чтобы не причинить себе вред», - сказал Максимов перед окончанием судебного заседания.
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Максим, убивший человека на трамвайной остановке в центре Таллинна: «Я хотел только припугнуть его»
12 июля прошлого года, за несколько минут до полуночи, на трамвайной остановке на бульваре Мере в центре Таллинна Максим Максимов нанес ножевые ранения 34-летнему Александру. Менее чем через час пострадавший скончался в больнице.