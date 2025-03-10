«Уставшие и выгоревшие, но у нас есть мы»: смотрите, кто в Международный женский день пришел поддержать фемактивисток Эстонии

Организаторы дискуссии посчитали: в связи с тем, что в последние годы наблюдается рост популярности анти-гендерных и анти-феминистских инициатив в Европе, необходимо поговорить с теми активистками, которые противостоят этим тенденциям. Анти-гендерные движения пытаются запретить аборты, гендерный переход и изучение гендерных теорий в школах и университетах. Несмотря на это, наблюдается рост числа феминистских инициатив, которые противостоят этим движениям и мобилизуют местные сообщества на борьбу с этими нарративами.

Feministeerium - одна из таких независимых феминистских организаций, основными направлениями которой являются коммуникация, защита интересов и расширение прав и возможностей феминистского сообщества.

В дискуссии приняли участие две представительницы организации - Неле Лаос и Каймай Кулдкепп.

Неле Лаос - соучредительница Feministeerium и поддерживает руководителей проектов. По образованию она арт-менеджер, также изучала социологию. Лаос запустила Таллиннский феминистский форум (TALFF), стала соорганизатором инициативы Solidaarne naistepäev.

Каймай Кулдкепп - координатор проекта Feministeerium. Она в равной степени выступает как за экологическую справедливость, так и права человека. Каймай изучала экономику в TalTech и управление рекреационными ресурсами в Таллиннском университете.

Также к дискуссии присоединилась Яна Левитина, которая представляет инициативу Pussy Jam Comedy. Яна использует комедию, чтобы делиться своим личным опытом, комментировать текущие социальные проблемы и «запугивать непослушных мальчиков, которые плохо себя ведут». Помимо комедии, Яна участвовала в различных активистских инициативах, которые занимаются продвижением представительства гендерных меньшинств и отстаиванием прав маргинализированных групп. Она была редактором Feministeerium, и является соучредителем и членом правления Pussy Jam Comedy - комедийного коллектива, нацеленного на возвышение голосов комиков из числа гендерных меньшинств и предоставление безопасного пространства на комедийной сцене как исполнителям, так и зрителям.

В ходе дискуссии участкам удалось поговорить о деятельности Feministeerium и Pussy Jam Comedy, выяснить, с какими трудностями сталкиваются фемактивистки сегодня в Эстонии - начиная от финансовой необеспеченности таких организаций и отсутствия человеческого ресурса, заканчивая усталостью активисток от постоянной борьбы и проблем с эмоциональным выгоранием.

Несмотря на все текущие трудности, активистки поделились, что видят возможности в поддержке и солидарности, которые присутствуют в их сообществах, новых формах взаимодействия с разными аудиториями в соцсетях.

«Уставшие и выгоревшие, но у нас есть мы», - фраза, которая подытожила непростой разговор и создала ощущение надежды как для спикеров, так и присутствующей публики.