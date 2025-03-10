Умер 22-летний принц Люксембурга Фредерик

Принц Фредерик​ скончался 1 марта в Париже, о чем его семья сообщила на сайте фонда POLG, основанного Фредериком в 2022 году.

«С тяжелым сердцем мы с женой хотели бы сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора Фонда POLG Фредерика», - написал его отец, принц Роберт Люксембургский.

Фонд описывает POLG как «генетическое митохондриальное заболевание, которое лишает клетки организма энергии, что в свою очередь приводит к прогрессирующей полиорганной дисфункции и недостаточности». Также говорится, что болезнь не имеет лечения.

«Фредерик и Фонд POLG стремятся найти методы лечения и лекарство, чтобы спасти других пациентов от страданий, которые пришлось пережить Фредерику и нашей семье», - написал его отец.

Несмотря на свое состояние, он «нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди - со своим братом Александром, с сестрой Шарлоттой, со мной, со своими тремя кузенами Чарли, Луи и Доналом, со своим шурином Мансуром и, наконец, со своей тетей Шарлоттой и дядей Марком», - написал принц Роберт.

В заявлении говорится, что Фредерик был «невероятно дисциплинированным и организованным».​

В заявлении говорится, что в 14 лет принцу Фредерику поставили диагноз POLG, который вызывает широкий спектр симптомов и поражает множество различных систем органов, что сильно затрудняет диагностику и не имеет методов лечения или излечения.