Принц Люксембурга Фредерик умер после долгой борьбы с редким генетическим заболеванием, известным как митохондриальная болезнь POLG, пишет Mixnews.
Умер 22-летний принц Люксембурга Фредерик
Принц Фредерик скончался 1 марта в Париже, о чем его семья сообщила на сайте фонда POLG, основанного Фредериком в 2022 году.
«С тяжелым сердцем мы с женой хотели бы сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора Фонда POLG Фредерика», - написал его отец, принц Роберт Люксембургский.
Фонд описывает POLG как «генетическое митохондриальное заболевание, которое лишает клетки организма энергии, что в свою очередь приводит к прогрессирующей полиорганной дисфункции и недостаточности». Также говорится, что болезнь не имеет лечения.
«Фредерик и Фонд POLG стремятся найти методы лечения и лекарство, чтобы спасти других пациентов от страданий, которые пришлось пережить Фредерику и нашей семье», - написал его отец.
Несмотря на свое состояние, он «нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди - со своим братом Александром, с сестрой Шарлоттой, со мной, со своими тремя кузенами Чарли, Луи и Доналом, со своим шурином Мансуром и, наконец, со своей тетей Шарлоттой и дядей Марком», - написал принц Роберт.
В заявлении говорится, что Фредерик был «невероятно дисциплинированным и организованным».
В заявлении говорится, что в 14 лет принцу Фредерику поставили диагноз POLG, который вызывает широкий спектр симптомов и поражает множество различных систем органов, что сильно затрудняет диагностику и не имеет методов лечения или излечения.
«Как и в случае с 300 миллионами таких людей по всему миру, как Фредерик, эти заболевания обычно трудно распознать даже врачам, и семьи пациентов могут никогда не узнать, чем они страдают, поскольку их можно обнаружить только на очень поздней стадии развития, - написал его отец. - Это можно сравнить с неисправной батареей, которая никогда полностью не заряжается, постоянно разряжается и в конечном итоге теряет заряд».
Принц Фредерик все эти годы выражал свою благодарность за то, что у него была эта болезнь. И недавно выяснилось, что однажды он сказал близкому другу (до сих пор не известному семье Фредерика): «Я рад, что я тот, кто родился с этой болезнью. Даже если я умру от нее… И даже если у моих родителей не будет времени спасти меня, я знаю, что они смогут спасти других детей».
«Хотя принц Фредерик всегда ясно давал понять, что не хочет, чтобы эта ужасная болезнь стала для него определяющей, он посвятил себя распространению информации об этом редком заболевании», - говорится в заявлении, в том числе принимая участие в медицинских испытаниях «с целью поиска методов лечения и, возможно, способов повторного использования молекул для помощи пациентам с его заболеванием».
«Фредерик умер 1 марта 2025 года в Париже, Франция, Городе огней. Один свет погас, но осталось так много других», - говорится в сообщении.