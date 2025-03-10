ВИДЕО Стриптизер Марко радует поклонников новой песней и клипом, вдохновленным его юбилеем

Вряд ли кто-то скажет, что Марко , отпраздновавшему юбилей в феврале, уже 50 лет. По внешнему виду ему можно дать лет на двадцать меньше.

Свой день рождения он отметил в президентском люксе одной из таллиннских отелей. В этот важный день Марко не считал деньги и веселился на полную. «Само место стоит 750 евро, но мне сделали небольшую скидку, так как я постоянный клиент», – рассказал он перед вечеринкой порталу Elu24. Празднование продолжилось в клубе. «Честно говоря, я даже не считал, сколько денег уходит. Я плохо умею считать деньги. Главное – чтобы купюры быстро исчезали из кошелька, тогда деньги в обороте, и на смену старым приходят новые», – заметил он.