Отметивший 19 февраля свое 50-летие стриптизер и певец Марко Тасане выпустил новый музыкальный клип, посвященный своему дню рождения.
ВИДЕО ⟩ Стриптизер Марко радует поклонников новой песней и клипом, вдохновленным его юбилеем
Вряд ли кто-то скажет, что Марко, отпраздновавшему юбилей в феврале, уже 50 лет. По внешнему виду ему можно дать лет на двадцать меньше.
Свой день рождения он отметил в президентском люксе одной из таллиннских отелей. В этот важный день Марко не считал деньги и веселился на полную. «Само место стоит 750 евро, но мне сделали небольшую скидку, так как я постоянный клиент», – рассказал он перед вечеринкой порталу Elu24. Празднование продолжилось в клубе. «Честно говоря, я даже не считал, сколько денег уходит. Я плохо умею считать деньги. Главное – чтобы купюры быстро исчезали из кошелька, тогда деньги в обороте, и на смену старым приходят новые», – заметил он.
Сюжет дня рождения лег в основу новой песни Марко Pool Sotti, в клипе на которую можно увидеть президентский люкс, уникальный именинный торт и несколько красивых гостей, в том числе актрису Аманду Хермийне Кюннапас. Текст песни написала подруга Марко, а музыку создала Лийса Тулвик.
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