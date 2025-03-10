«Мама бы в гробу перевернулась»: отец Меган Маркл жестко раскритиковал свою дочь​

«Кулинарные шоу ужасно скучны, если только ведущий не увлечен ими. Чтобы удерживать внимание людей, нужно быть настоящим. Когда вы набиваете индейку, нужно выглядеть так, будто вам это нравится. К сожалению, Меган никогда не была настоящей. Ей приходится обо всем думать. Она не спонтанна. Все, что она говорит, заранее спланировано и отрепетировано.

От этого мне смешно, потому что я знаю все ее взгляды и выражения лица. Я знаю, когда она притворяется перед камерами. Она так старается быть идеальной, что напрягается каждый раз, когда на нее направлена ​​камера. Лучшие повара смешные, они ошибаются, они люди. Она просто хочет быть идеальной. Это грустно, потому что она так старается оставаться в центре внимания», - говорит Томас, который в свое время работал над такими сериалами как «Женаты… с детьми» и «Главный госпиталь».

В беседе с журналистами Томас Маркл также опроверг слова Меган о том, что она была ребенком-затворником и питалась «едой из телевизора», полуфабрикатами, которые готовились в микроволновке.