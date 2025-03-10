80-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, раскритиковал кулинарное шоу «С любовью, Меган», где она готовит и болтает с друзьями на роскошной кухне особняка в Монтесито. Особенно ему не понравились откровения дочери о смене фамилии, а также оторванность ее шоу от реальной жизни, пишет Фокус.
«Мама бы в гробу перевернулась»: отец Меган Маркл жестко раскритиковал свою дочь
Во втором эпизоде шоу жена принца Гарри готовит яблочный джем и рассказывает, что ее бабушка Дорис делала прекрасное яблочное масло. По словам Томаса Маркла, хотя его мама Дорис, которая умерла в 2011 году в возрасте 91 года, «обожала» Меган, она бы перевернулась в гробу от некоторых последних заявлений своей внучки.
Например, в какой-то момент шоу Меган поправляет свою подругу, актрису Минди Калинг, за то, что она называет ее «Меган Маркл». Она просит называть себя Сассекской, поскольку теперь это ее официальная фамилия, как и у их с Гарри детей. «Это наша фамилия. Наша маленькая фамилия», - говорит Меган.
Томас Маркл утверждает, что его мама была бы очень разочарована, услышав, что Меган больше не хочет носить фамилию «Маркл».
«Моя мать гордилась тем, что она Маркл. Я тоже. У Меган никогда не было проблем с фамилией Маркл, пока она не встретила принца Гарри. Теперь я отец Меган Сассекской», - резюмирует он.
Мужчина признался, что пока что не собрался с духом, чтобы посмотреть первые серии шоу дочери, но видел «кучу клипов» и читал много историй. После просмотра онлайн-клипов, где Меган ухаживает за пчелами, готовит на кухне арендованного дома недалеко от собственного особняка и даже перекладывает купленные в магазине крендельки из одного пластикового пакета в другой, он считает, что его дочь выглядит «ненастоящей».
«Кулинарные шоу ужасно скучны, если только ведущий не увлечен ими. Чтобы удерживать внимание людей, нужно быть настоящим. Когда вы набиваете индейку, нужно выглядеть так, будто вам это нравится. К сожалению, Меган никогда не была настоящей. Ей приходится обо всем думать. Она не спонтанна. Все, что она говорит, заранее спланировано и отрепетировано.
От этого мне смешно, потому что я знаю все ее взгляды и выражения лица. Я знаю, когда она притворяется перед камерами. Она так старается быть идеальной, что напрягается каждый раз, когда на нее направлена камера. Лучшие повара смешные, они ошибаются, они люди. Она просто хочет быть идеальной. Это грустно, потому что она так старается оставаться в центре внимания», - говорит Томас, который в свое время работал над такими сериалами как «Женаты… с детьми» и «Главный госпиталь».
В беседе с журналистами Томас Маркл также опроверг слова Меган о том, что она была ребенком-затворником и питалась «едой из телевизора», полуфабрикатами, которые готовились в микроволновке.
«Мы иногда ели полуфабрикаты, какая семья этого не делает? - говорит он. - Но я работал на двух работах, поэтому деньги никогда не были проблемой. Мы ели вне дома как минимум три раза в неделю, а в остальное время заказывали еду».
Меган росла не на фастфуде, а в легендарном и очень дорогом ресторане Musso & Frank в Голливуде, который существует с 1919 года. В свое время там обедали Фрэнк Синатра, Бинг Кросби и Мэрилин Монро. Меган также любила Hamburger Habit, ныне закрытый ресторан на Сансет-Стрип, где завсегдатаями были режиссер Стивен Спилберг, Элизабет Тейлор и Шер.
«Как любой отец-одиночка, который долго работал, я иногда покупал полуфабрикаты. Но большую часть времени мы ходили куда-нибудь. После школы я либо сам забирал Меган, и мы шли куда-нибудь поесть, либо отправлял машину, чтобы отвезти ее на съемочную площадку. Она выросла на съемочных площадках, на которых я работал. Она никогда не была ребенком с ключом от двери. Мы жили в прекрасном районе, где было полно ресторанов. Мы все время ели вне дома. По выходным, когда я не работал, я водил ее на уроки танцев, а затем приглашал ее и всех ее друзей на обед», - подчеркнул он.
Описывая кулинарные способности Меган, Маркл сказал, что она в детстве никогда не проявляла особого интереса к готовке. Сейчас же, считает он, она снимает программу явно не для всех, поскольку ее шоу «амбициозное» и «оторванное от реального мира». Например, не у каждой семьи есть возможность потратить 90 долларов на фрукты, которые всегда должны украшать обеденный стол.
«Не все женщины, которые смотрят шоу Меган, богаты и привилегированны. Я думаю, людям бы понравилось, если бы она сосредоточилась на более экономичных блюдах», - считает отец герцогини.