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ДОСТАТОЧНО? Житель Эстонии утверждает, что ему приходится выживать на 120 евро в месяц, волостная управа считает, что у него есть все необходимое

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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

«Мне нужно купить обувь и весенне-осеннюю куртку, но я не могу себе ничего позволить», – говорит находящийся под опекой мужчина из волости Рапла, который, по его словам, должен выживать на 120 евро. «Этой суммы не хватает даже на еду, не говоря уже о чем-то другом», – добавляет он. Однако социальный работник волости объясняет, что у мужчины на самом деле есть все необходимое для жизни – ему обеспечены и питание, и лекарства.

В редакцию Elu24 обратился мужчина средних лет, живущий в волости Рапла. Он рассказал, насколько сложно обеспечить себя всем необходимым, если месячный доход составляет всего 120 евро. «Это абсолютно невозможно», – говорит мужчина, находящийся под опекой волости.

«На эти 120 евро, которые я получаю как карманные деньги, мне приходится самому покупать еду и все необходимое. Но такой скромной суммы явно не хватает», – отмечает он. «Мне нужно купить обувь и весенне-осеннюю куртку. Я не могу себе ничего позволить. У меня кредиты в банке, поэтому денег остается так мало», – признается мужчина. Он не отрицает, что часть денег уходит и на табачные изделия, так как он курит.

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