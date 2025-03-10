ДОСТАТОЧНО? Житель Эстонии утверждает, что ему приходится выживать на 120 евро в месяц, волостная управа считает, что у него есть все необходимое

«Мне нужно купить обувь и весенне-осеннюю куртку, но я не могу себе ничего позволить», – говорит находящийся под опекой мужчина из волости Рапла, который, по его словам, должен выживать на 120 евро. «Этой суммы не хватает даже на еду, не говоря уже о чем-то другом», – добавляет он. Однако социальный работник волости объясняет, что у мужчины на самом деле есть все необходимое для жизни – ему обеспечены и питание, и лекарства.