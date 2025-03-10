ФОТО И ВИДЕО Фанаты «Гарри Поттера» возмутились выбором актера на роль Северуса Снейпа

Главной темой обсуждения в комментариях к новости стала раса актера, поскольку он темнокожий, моложе и «слишком красив». Этот момент потенциально провоцирует разбежности не только с оригинальным описанием персонажа в книге Джоан Роулинг, но и некоторыми сюжетными моментами.​

Паапа Эссиеду. Фото: Gerald Matzka

«Весь смысл этого перезапуска сериала должен был быть в том, чтобы сделать его более точным по отношению к книгам и рассказать больше историй из книг, чем в фильмах. Своими решениями по кастингу HBO ясно дали понять, что их вообще не волнует точность книг. Как ярый поклонник книг, еще до того, как были сняты фильмы, я смотреть не буду. Возможность была, и они уже упускают ее еще до выхода в эфир…»;

«У меня нет претензий, но они выбрали персонажа, который был так подробно описан в книгах, есть много других персонажей, которых он мог бы сыграть, но для меня Снейп - это культовая роль с культовым образом. Я очень надеюсь, что они не испортят это!»;

«Если вы хотите разнообразия, снимайте оригинальные сериалы или фильмы с разнообразием. Не делайте все, что хотите, с живыми адаптациями, потому что это только привлечет ненависть тех, кто действительно ценил образ, который книги пытались создать, пока вы их читаете», - пишут в комментариях.