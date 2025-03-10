Покупка билета на концерт в Facebook обернулась разочарованием: стоял возле Unibet Arena и ждал...

Каспар наткнулся в соцсетях на пользователя, который продавал билеты на финал Eesti Laul. «Да, я знаю, что это была ошибка», - признается молодой человек, отмечая, что цена билета показалась ему уж слишком приятной. В полиции прокомментировали ситуацию.