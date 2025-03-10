Каспар наткнулся в соцсетях на пользователя, который продавал билеты на финал Eesti Laul. «Да, я знаю, что это была ошибка», - признается молодой человек, отмечая, что цена билета показалась ему уж слишком приятной. В полиции прокомментировали ситуацию.
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Покупка билета на концерт в Facebook обернулась разочарованием: стоял возле Unibet Arena и ждал...
В последние годы все популярнее становятся Facebook-группы, где пользователи в последний момент продают свои билеты на различные концерты.