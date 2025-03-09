Что нельзя делать с курицей перед приготовлением: многие совершают эту ошибку

Врачи и эксперты по безопасности пищевых продуктов настоятельно рекомендуют отказаться от мытья сырой курицы перед приготовлением. Дело в том, что на поверхности сырого мяса могут содержаться опасные бактерии, такие как сальмонелл и кампилобактер. Когда вы моете курицу под водой, эти бактерии не смываются полностью, а наоборот, разлетаются по всей кухне, пишет ТСН.

Представьте себе: крошечные капельки воды, содержащие миллионы бактерий, попадают на губку для мытья посуды, на рабочие поверхности, на ручки кранов, на лежащие рядом чистые овощи и фрукты. Таким образом, происходит перекрестное заражение, которое может привести к пищевому отравлению.

Исследования показывают, что капли воды с бактериями могут разлетаться на расстояние 80 сантиметров. Во время мытья курицы вода с бактериями разбрызгивается на значительное расстояние, попадая на руки, рабочие поверхности, одежду и кухонные принадлежности. Это явление, известное как перекрестное загрязнение, является главной причиной пищевых отравлений.

Ученые настаивают, что сырую курицу мыть нельзя

Согласно последним исследованиям Агентства по пищевым стандартам Великобритании, распространенная практика мытья сырой курицы перед приготовлением является опасной ошибкой, которую допускают почти половина взрослых. Опрос, проведенный среди 4500 британцев, показал, что 44 процента из них моют курицу, прежде чем начать ее готовить. Это, к сожалению, способствует распространению кампилобактерий, содержащихся в сыром мясе птицы.