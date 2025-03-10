ГОРОСКОП НА 10 МАРТА Успехам Львов можно позавидовать, а Овны могут ощущать упадок жизненных сил

Хорошо складываются отношения с родственниками, однако будьте готовы к тому, что члены семьи постараются завладеть вашим вниманием полностью, в связи с чем придется отказаться от некоторых развлечений.

Дева

Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным неприятностям – работа не всегда будет даваться легко, а результат приложенных усилий может оказаться разочаровывающим. Многим Девам предстоит усвоить непростые уроки судьбы, смириться с тем, что коварные недоброжелатели присвоили себе чужие достижения. Итог деловых переговоров будет благоприятным, если вы проявите гибкость в нужный момент. Чрезмерное упорство может стать причиной разлада в отношениях с партнером.

Любимый человек поступает не так, как вам хотелось бы. Велик соблазн вернуть избранника на путь истинный, пользуясь любыми методами, но от опрометчивых поступков и ультиматумов необходимо воздержаться.

Весы

Возможны проблемы профессионального характера, разногласия с коллегами и руководством. Ваши поступки вызывают неоднозначную реакцию, и от того, чтобы выступать с инициативой или предлагать новые идеи, сегодня лучше воздержаться. Не исключены и финансовые трудности, особенно у тех, кто в силу своей профессии вынужден много времени проводить в пути.

Отношения влюбленных стремительно улучшаются, острая интуиция поможет вам найти общий язык с любимым человеком, даже если в последнее время вы часто ссорились. Поладить с представителями старшего поколения куда сложнее. Возникшие семейные проблемы нужно решить немедленно.

Скорпион