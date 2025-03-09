Отдыхающая на Бали Келли Сильдару поделилась душераздирающей историей: беспокоит, как там обращаются с животными

Сильдару в своем посте в социальных сетях отметила, что перед посещением приюта она заранее не искала о нем никакую информацию, так как считала, что это место, где за животными хорошо ухаживают и «уважают их естественное поведение и условия жизни». Однако позже, изучив ситуацию более подробно, выяснилось, что на самом деле это не приют, а туристическая достопримечательность, где благосостояние животных оставляет желать лучшего.

«Некоторые действия, за которые люди платили деньги, показались мне неэтичными, а порой меня беспокоило, как там обращаются с животными. На мой взгляд, это место нельзя назвать приютом. Я посещала приют для слонов в Кении, и там было все совершенно иначе», - отметила Сильдару.

Она рекомендует перед посещением таких мест тщательно изучать всю информацию относительно них. «Теперь я чувствую себя немного неловко, что посетила это место и не посмотрела заранее никакую информацию о нем».