Муж в недоумении: женщина родила ребенка через два дня после первой брачной ночи

24 февраля в селе Ясра состоялась торжественная свадьба. Жених прибыл с кортежем, а семья невесты с радостью встретила гостей. Празднование было громким, обмен гирляндами, традиционные обряды и веселье продолжались до поздней ночи. На следующий день, 25 февраля, молодая жена переехала в дом мужа, где ее ждали новые обряды, в частности «Мух Дихай» - когда родственники и гости поздравляют невесту.​

Неожиданный поворот

Утром 26 февраля невеста, как казалось, чувствовала себя прекрасно: приветливо общалась с родственниками, подавала чай и исполняла обязанности хозяйки. Однако вечером ситуация изменилась: женщина внезапно почувствовала резкую боль в животе и начала кричать. Обеспокоенные родственники поспешили отвезти ее в больницу, подозревая серьезное отравление или другую болезнь.

Когда врачи провели обследование, их вердикт ошеломил всех - молодая жена находилась на последних сроках беременности и должна была рожать. Через два часа после госпитализации она родила ребенка.

Реакция жениха и семьи

Новость о рождении ребенка повлекла за собой настоящий взрыв эмоций. Жених не сдерживал гнева, ругался и категорически отрицал свое отцовство. Его мама и отец также были в шоке и обвинили семью невесты в сознательном обмане.