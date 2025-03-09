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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как в T1 отметили Международный женский день

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Популярный торговый центр T1 отметил Международный женский день масштабной развлекательной программой для всей семьи.​ Смотрите галерею!

В центральном атриуме один из самых известных эстонских рэперов Reket зажег армию фанатов концертом.​

На втором этаже T1 прошла бьюти-ярмарка Buduaar, в которой приняли участие около пятидесяти компаний, представляющих индустрии красоты, моды, здоровья и лайфстайла.​

Любители кошек устремились в центр T1 на международную выставку кошек WCF Europe Continent Cat Show, в которой принимают участие более 110 породистых кошек из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Смотрите галерею!

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