Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 54-летнего жителя Эстонии в сексуально насилии над несовершеннолетним. Заседание по делу состоялось в четверг за закрытыми дверями. Перед его началом - перед дверьми в зал суда - обвиняемый заявил, что не признает своей вины.
Для подписчиков
«НЕ ВИНОВЕН!» ⟩ Перед судом предстал 54-летней житель Эстонии, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетним
В четверг в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривались обвинения, предъявленные 54-летнему мужчине. Заседания по этому делу было закрытым, поэтому происходившее там не подлежит разглашению.