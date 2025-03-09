«НЕ ВИНОВЕН!» Перед судом предстал 54-летней житель Эстонии, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетним

В четверг в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривались обвинения, предъявленные 54-летнему мужчине. Заседания по этому делу было закрытым, поэтому происходившее там не подлежит разглашению.

Однако перечень статей, по которым обвиняется подсудимый Инно, впечатляюще длинный и включает в себя сексуальное насилие над несовершеннолетним. Если говорить конкретнее, то мужчину обвиняют в принуждении несовершеннолетнего к половому акту, склонение к проституции, изготовлении и распространении детской порнографии, порабощении несовершеннолетнего, а также в незаконной слежке.