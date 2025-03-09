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«НЕ ВИНОВЕН!» Перед судом предстал 54-летней житель Эстонии, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетним

Перевод: Седа Дунгурова
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Заседание в Тартуском окружно суде. Обвиняемый.
Заседание в Тартуском окружно суде. Обвиняемый. Фото: Elu24

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 54-летнего жителя Эстонии в сексуально насилии над несовершеннолетним. Заседание по делу состоялось в четверг за закрытыми дверями. Перед его началом - перед дверьми в зал суда - обвиняемый заявил, что не признает своей вины.

В четверг в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривались обвинения, предъявленные 54-летнему мужчине. Заседания по этому делу было закрытым, поэтому происходившее там не подлежит разглашению.

Однако перечень статей, по которым обвиняется подсудимый Инно, впечатляюще длинный и включает в себя сексуальное насилие над несовершеннолетним. Если говорить конкретнее, то мужчину обвиняют в принуждении несовершеннолетнего к половому акту, склонение к проституции, изготовлении и распространении детской порнографии, порабощении несовершеннолетнего, а также в незаконной слежке.

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