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ПОЛУЧИТСЯ? Если вы сможете столько раз отжаться, вы в идеальной форме

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Отжимания. Снимок иллюстративный.
Отжимания. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Когда речь идет о физической форме, существует множество способов ее оценить. Однако одна клиника утверждает, что есть простой метод, с помощью которого можно легко проверить свою физическую подготовку.

Будьте честны... когда вы в последний раз делали отжимания? По данным американской частной клиники Mayo Clinic, это может быть хорошим способом проверить свою мышечную силу и выносливость. Кроме того, они указали количество отжиманий, которое ты должен быть в состоянии выполнить в зависимости от своего возраста, сообщает Unilad.

Существует много различных методов измерения здоровья и физической формы, но в отчете клиники рекомендуется проверить, насколько хорошо вы выполняете отжимания в соответствии с нормами для своей возрастной группы. Это поможет оценить вашу форму.

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