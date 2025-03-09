ПОЛУЧИТСЯ? Если вы сможете столько раз отжаться, вы в идеальной форме

Будьте честны... когда вы в последний раз делали отжимания? По данным американской частной клиники Mayo Clinic, это может быть хорошим способом проверить свою мышечную силу и выносливость. Кроме того, они указали количество отжиманий, которое ты должен быть в состоянии выполнить в зависимости от своего возраста, сообщает Unilad.