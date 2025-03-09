ОСТОРОЖНО! Причина, по которой на ночь не стоит оставлять стакан с водой у кровати

Даже во сне мы вдыхаем и выдыхаем различные частицы, которые оседают на поверхности воды, из-за чего она уже никак не может быть свежей. Также в воду могут попасть мелкие насекомые и волосы, которые не всегда видно. Вкус воды, которая постояла какое-то время, может также измениться. Это происходит в основном из-за того, что углекислый газ из воздуха растворяется в воде, изменяя ее уровень кислотности и придавая ей легкий затхлый вкус.