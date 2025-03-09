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ОСТОРОЖНО! Причина, по которой на ночь не стоит оставлять стакан с водой у кровати

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Для чего нужно пить воду с утра? Снимок иллюстративный.
Для чего нужно пить воду с утра? Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Пить воду первым делом утром - отличная привычка, но не оставляйте на ночь стакан воды рядом с кроватью. Дело в том, что за ночь на поверхности воды оседают пыль и микробы.

Даже во сне мы вдыхаем и выдыхаем различные частицы, которые оседают на поверхности воды, из-за чего она уже никак не может быть свежей. Также в воду могут попасть мелкие насекомые и волосы, которые не всегда видно. Вкус воды, которая постояла какое-то время, может также измениться. Это происходит в основном из-за того, что углекислый газ из воздуха растворяется в воде, изменяя ее уровень кислотности и придавая ей легкий затхлый вкус.

Хотя это не опасно, это может быть не самым приятным способом начать день. Если ты хочешь защитить воду от микробов и пыли, лучше пить из бутылки или накрывать стакан на ночь тарелкой. Так ты утром сможешь насладиться чистой и свежей водой, пишет Cosmopolitan.

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