ВИДЕО Вот, что надо добавить в воду для цветов: букет простоит две недели

Свежие цветы обычно стоят в вазе семь-десять дней - все зависит от их вида, способа срезки и, в конечном счете, от того, как за ними ухаживают. Но если вы замечаете, что несмотря на все ваши усилия, цветы преждевременно вянут, тогда стоит прибегнуть к некоторой хитрости, пишет УНИАН.