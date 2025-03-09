Свежие цветы обычно стоят в вазе семь-десять дней - все зависит от их вида, способа срезки и, в конечном счете, от того, как за ними ухаживают. Но если вы замечаете, что несмотря на все ваши усилия, цветы преждевременно вянут, тогда стоит прибегнуть к некоторой хитрости, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ Вот, что надо добавить в воду для цветов: букет простоит две недели
Специалист по домашним лайфхакам Шантель Мила рассказала о простом способе сохранить долговечность цветов.
В своем видео в TikTok Шантель объяснила, что помогут два простых продукта из кухонного шкафчика. По ее словам, этот способ всегда срабатывал.
Итак, после того, как вы наполните вазу водой, добавьте в нее:
- столовую ложку сахара - для питания цветов;
- две столовые ложки белого уксуса - для подавления роста бактерий.
Затем все хорошо размешайте и поставьте в вазу цветы.
@mama_mila_ All you need is two pantry ingredients to make your fresh flowers last longer 🌸 I love this method and it’s always worked so well for me! Save this video for your Valentines or Galentines Day 💕 #valentinesday #galentinesday #valentinesday2025 #flowertricks #flowerhack #tipsandtricks #mamamilastips ♬ lover - hayden 🎵
Не стоит также забывать, говорит эксперт, о правильной обрезке цветов: стебли должны быть срезаны под правильным углом. «Обрезайте стебли под углом 45 градусов, а также удалите лишнюю листву - и наслаждайтесь свежими цветами, которые теперь точно простоят две недели и может даже больше», - посоветовала Шантель.