Похищенная младенцем девочка найдена живой спустя 26 лет

Несмотря на выдачу еще одного ордера на арест в 2009 году, согласно Национальной системе розыска пропавших без вести и неустановленных лиц, мать и дочь так и не были найдены. Отчаянные поиски разбитой горем семьи Андреа не дали никаких результатов.​

Однако после того, как полиция Нью-Гейвена, штат Коннектикут, США, снова открыла «холодное дело», Андреа удалось найти благодаря социальным сетям, ордерам на обыск и повторным интервью, проведенным ранее.

Затем Андреа связалась с мужчиной, которого считала своим отцом, и согласилась предоставить образец ДНК, что «подтвердило связь между отцом и дочерью», согласно DNASolves.com. Сайт подтвердил, что «обратившаяся к нему женщина на самом деле является почти двухлетней девочкой, похищенной в октябре в 1999 году».

И теперь, в возрасте 27 лет, Андреа, как полагают, воссоединилась со своим отцом.

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Этот случай стал седьмым, когда в штате Коннектикут был публично идентифицирован с помощью технологии, разработанной Othram, занимающейся судебно-генетической генеалогией.

Othram и Национальная система розыска пропавших без вести и неузнаваемых лиц определили местонахождение Андреа и Розы в Пуэбло, недалеко от Мехико. Несмотря на несколько поездок отца Андреа в Мексику в поисках дочери, он возвращался с пустыми руками. Остальные члены семьи также посещали этот район, но безрезультатно.

Однако с годами ФБР помогло расследованию, создав несколько фотографий Андреа в возрастном разрезе. Это дало крайне необходимый толчок холодному делу, когда его недавно снова открыли.