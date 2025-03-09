На этой неделе на Kanal 2 стартует новый сезон передачи Kodud rahaks. В Тарту ведущих ждала квартира, которая бы идеально подошла для иностранного студента. Но сперва жилье надо привести в порядок. На это есть 2 недели и тысяча евро. Смотрите, что получилось!
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ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Всего две недели и тысяча евро: квартира в Таллинне преобразилась до неузнаваемости
Марта и Ханс-Кристиан, которые познакомились в Тарту, но теперь живут в столице, всегда с большим энтузиазмом берутся за ремонтные работы, которые можно выполнить самостоятельно. Прошло уже около десяти лет с тех пор, как пара впервые взяли в руки валик и покрасили стены в своем доме.