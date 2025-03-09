ФОТО ДО И ПОСЛЕ Всего две недели и тысяча евро: квартира в Таллинне преобразилась до неузнаваемости

Марта и Ханс-Кристиан, которые познакомились в Тарту, но теперь живут в столице, всегда с большим энтузиазмом берутся за ремонтные работы, которые можно выполнить самостоятельно. Прошло уже около десяти лет с тех пор, как пара впервые взяли в руки валик и покрасили стены в своем доме.