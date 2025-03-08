48-летний юморист Максим Галкин 8 марта разместил в Instagram фотографию, на которой изображен с женой, 75-летней российской певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми – 11-летними Лизой и Гарри, пишет Гордон.
48-летний Галкин показал свежее фото с 75-летней Пугачевой и их детьми
«Поздравляем с Гарриком всех-всех девушек с праздником! Любите и будьте любимы», – написал Галкин.
На фото семья позирует в доме на фоне лестницы.
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Они воспитывают двоих детей. Лиза и Гарри – двойняшки, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.