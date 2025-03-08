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48-летний Галкин показал свежее фото с 75-летней Пугачевой и их детьми

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Максим Галкин и Алла Пугачева.
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Konstantin Sednev

48-летний юморист Максим Галкин 8 марта разместил в Instagram фотографию, на которой изображен с женой, 75-летней российской певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми – 11-летними Лизой и Гарри, пишет Гордон.

«Поздравляем с Гарриком всех-всех девушек с праздником! Любите и будьте любимы», – написал Галкин.

На фото семья позирует в доме на фоне лестницы.

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Они воспитывают двоих детей. Лиза и Гарри – двойняшки, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.​

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