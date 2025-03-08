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НАЕХАЛ ИЛИ НЕТ? Разногласие с парковочным инспектором привело эстонского строителя к дорогостоящему разбирательству в финском суде

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Финский суд. Фото иллюстративное.
Финский суд. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Разгоревшийся в мае 2021 года ожесточенный спор между эстонским строителем и финским парковочным инспектором завершился – наш соотечественник был признан виновным в создании опасной ситуации на дороге. «Он вел себя агрессивно и размахивал руками», – описывает потерпевший поведение осужденного.

Был прохладный весенний день, и парковочный инспектор выписывал штраф фургону с эстонскими номерами и его прицепу на улице Таидемаалринкату неподалеку от аэропорта Вантаа, когда вдруг к нему подбежал мужчина в шортах и футболке, который начал буйствовать, пишет Ilta-Sanomat.

Парковочный инспектор узнал этого мужчину – он уже сталкивался с ним раньше, и тогда тот тоже вел себя не слишком вежливо. В этот раз мужчина снова был агрессивным и размахивал руками.

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