НАЕХАЛ ИЛИ НЕТ? Разногласие с парковочным инспектором привело эстонского строителя к дорогостоящему разбирательству в финском суде

Был прохладный весенний день, и парковочный инспектор выписывал штраф фургону с эстонскими номерами и его прицепу на улице Таидемаалринкату неподалеку от аэропорта Вантаа, когда вдруг к нему подбежал мужчина в шортах и футболке, который начал буйствовать, пишет Ilta-Sanomat.

Парковочный инспектор узнал этого мужчину – он уже сталкивался с ним раньше, и тогда тот тоже вел себя не слишком вежливо. В этот раз мужчина снова был агрессивным и размахивал руками.