ГОРОСКОП НА 9 МАРТА У Раков могут возникнуть конфликты, а Девам придется отстаивать свою точку зрения

Весьма сложной обещает быть финансовая ситуация, у многих возникнет необходимость в значительных и срочных расходов. Серьезными делами следует заниматься без спешки и полагаясь в основном на себя: для совместной работы этот день не подходит.

Овен

Будьте терпеливы с любимым человеком – любая беседа может закончиться ссорой, если вы пойдете на поводу у своих эмоций, не захотите бороться с раздражением и сдерживать гнев. Язвительные замечания, необоснованная критика могут нанести отношениям серьезный ущерб. Не пренебрегайте помощью родственников, даже если их опека порой кажется вам чрезмерной.

Звезды покровительствуют любителям развлечений и обещают массу приятных впечатлений тем, кто планирует посещение светских мероприятий. Поездки лучше отложить: они наверняка затянутся, в пути возникнет масса поводов для ссор с окружающими.

Телец

Это не лучший день для того, чтобы браться за сложные дела или заниматься утомительной физической работой. Нежелательны также поездки, особенно те, которые не были запланированы и подготовлены заранее. В остальном же день обещает быть удачным, радующим приятными эмоциями. Возможно получение дорогих подарков или увеличение доходов.

Отношения в семье гармоничны, поиск взаимопонимания с родственниками не будет безнадежным делом. Новые знакомства ожидают тех, кто решит принять участие в общественном или светском мероприятии и не побоится привлечь к себе внимание. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания вам не грозят.

Близнецы