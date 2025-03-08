Названы официальные причины смерти актера Джина Хэкмена и его жены

Жена актера умерла раньше, а сам Джин прожил еще около недели с телом любимой.

«Джин Хэкмен умер от прогрессирующей болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистого заболевания после того, как прожил около недели рядом с телом своей умершей жены Бетси Аракавы, которая умерла от редкой болезни, переносимой крысами. В результате вскрытия выяснилось, что 65-летняя женщина умерла 11 февраля от хантавирусного легочного синдрома», - отметили эксперты.

Главный судмедэксперт подчеркнула, что смерть супругов была признана естественной. По ее словам, никаких признаков внутренних или внешних травм обнаружено не было.

Что известно о Джине Хэкмене

Джин Хэкмен был одним из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века. Его актерская карьера длилась более сорока лет, а самые известные кинокартины с его участием были: «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный» и триллер «Разговор».

Хэкмен получил немало престижных премий за свой актерский талант. Он является двукратным лауреатом премий «Оскар» и BAFTA, трехкратным обладателем премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, а еще призером Берлинского кинофестиваля. С пианисткой Бетси Аракавой он женился в 1991 году.