На самом деле, все просто: если ты хочешь, чтобы другим было с тобой хорошо, интересно, чтобы они тебя любили, то сначала нужно научиться очень сильно любить себя. Нам всем нравятся уверенные в себе, успешные, заботливые люди.

С женщиной, которая жалуется на жизнь и забыла о себе, неинтересно проводить время. Даже если она хорошая хозяйка или отличный повар, всегда поддерживает чистоту в доме. Но если человек ты не привлекателен, то возникают такие ситуации, когда задаешься вопросами: почему у друзей нет времени? Почему партнер больше не обращает внимания?

Моя подруга хорошо говорит: нужно жить так, чтобы вокруг тебя были красивые, ухоженные и успешные женщины, тогда ты не сможешь себя запустить! Если ты окружишь себя ворчливыми, неопрятными людьми, вскоре сама станешь такой же.

Так что, дорогие женщины, любите, балуйте и заботьтесь о себе! Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, внешнем виде и живите так, чтобы каждый день приносил радость. Не забывайте, что возраст - это всего лишь цифра, женщина всегда молода.

Пусть ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пустым, и окружайте себя красивыми, сияющими подругами, потому что покажи мне свою подругу, и я скажу, кто ты!