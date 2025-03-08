Сегодня Международный женский день, и в социальных сетях известные деятели Эстонии делятся милыми фотографиями, желают представительницам прекрасного пола всего наилучшего и размышляют о том, что значит быть женщиной.
СМОТРИТЕ ⟩ Эстонские звезды поздравляют с 8 марта: «Дорогие женщины, любите, балуйте и заботьтесь о себе!» (1)
Юри Ратас в опубликованном в Instagram видео рассказывает о том, как он решил в этом году самостоятельно составить букет. «Я взял для этого такую вещь, которая называется оазис, сделал в нем отверстия с помощью палочки для суши и вставляю в них разные цветы», - говорит политик, делая букеты для своей жены, дочери и матери.
«С прекрасным Международным женским днем! Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, радостью, теплом и сиянием! А мужчины - почему бы сегодня не удивить своих женщин и не собрать букет своими руками?» - добавляет он.
Пирет Ярвис-Милдер по случаю Международного женского дня делится интересными фактами о представительницах прекрасного пола:
- В мире мужчин и женщин примерно поровну, но в настоящее время мужчин немного больше. Из 8 миллиардов человек мужчины составляют 50,4 процента, а женщины – 49,6 процента.
- Если в среднем женщины живут на два-пять лет дольше мужчин, то в Эстонии этот разрыв еще больше. Ожидаемая продолжительность жизни женщин составляет 83,1 года, тогда как мужчины в среднем живут до 74,5 лет.
- По расчетам, женщины в Эстонии ежегодно выполняют неоплачиваемую работу по уходу на сумму до 2,9 миллиарда евро больше, чем мужчины.
- Эстонским женщинам требуется более чем на два месяца больше времени, чтобы заработать годовую зарплату мужчин.
- По данным Всемирного экономического форума, при нынешних темпах развития полное гендерное равенство будет достигнуто только к 2158 году, что примерно соответствует пяти поколениям. Так что нужно ускориться!
- У женщин лучше развиты вкус и обоняние, чем у мужчин.
- Женщины тратят примерно год своей жизни на то, чтобы решить, что надеть.
- У женщин выше болевой порог, чем у мужчин. Это связано с тем, что мужчины и женщины по-разному запоминают боль. Ученые установили, что мужчины лучше помнят ранний болевой опыт. В результате они заранее более напряжены и чувствительны к будущей боли. Женщины же лучше блокируют воспоминания, поэтому предыдущий болевой опыт не вызывает у них такого стресса.
- Самое популярное имя среди новорожденных девочек в Эстонии сейчас - София.
«Дорогие женщины, мы - одни из самых храбрых созданий. Надеюсь, что сегодня у вас будет хотя бы небольшая передышка», - говорит Ярвис-Милдер.
«Заспанное лицо приветствует Международный женский день», - говорит Сильвия Ильвес и делится фотографией, на которой держит в руках огромный букет красных роз. На столе уже с утра стоят торт и клубника.
«Прекрасного Международного женского дня, женщины! Пусть мы, женщины, всегда радуемся тому, что можем сиять!» - говорит Мари Оясаар-Парве и делится красивым видео.
Рийна Солман сегодня отмечает сразу два праздника. «Когда жизнь дарит тебе Международный женский день и день рождения мужа в один день… Нужно праздновать вдвойне! С днем рождения, мой дорогой муж, и с прекрасным праздником всех женщин!» - пишет она.
Ясновидящая Кирсти Вальдштейн-Тиммер опубликовала в Instagram большой пост, адресованное женщинам:
«Как часто мы ставим в нашей жизни других людей на первое место, стараясь, чтобы им было хорошо. Так мы забываем о своих потребностях или откладываем их удовлетворение на потом: "Когда-нибудь, в один прекрасный день..." Но некоторые женщины привыкают к этой ситуации настолько, что это "когда-нибудь" уже исчезает из планов. И в результате ты теряешь себя.
На самом деле, все просто: если ты хочешь, чтобы другим было с тобой хорошо, интересно, чтобы они тебя любили, то сначала нужно научиться очень сильно любить себя. Нам всем нравятся уверенные в себе, успешные, заботливые люди.
С женщиной, которая жалуется на жизнь и забыла о себе, неинтересно проводить время. Даже если она хорошая хозяйка или отличный повар, всегда поддерживает чистоту в доме. Но если человек ты не привлекателен, то возникают такие ситуации, когда задаешься вопросами: почему у друзей нет времени? Почему партнер больше не обращает внимания?
Моя подруга хорошо говорит: нужно жить так, чтобы вокруг тебя были красивые, ухоженные и успешные женщины, тогда ты не сможешь себя запустить! Если ты окружишь себя ворчливыми, неопрятными людьми, вскоре сама станешь такой же.
Так что, дорогие женщины, любите, балуйте и заботьтесь о себе! Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, внешнем виде и живите так, чтобы каждый день приносил радость. Не забывайте, что возраст - это всего лишь цифра, женщина всегда молода.
Пусть ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пустым, и окружайте себя красивыми, сияющими подругами, потому что покажи мне свою подругу, и я скажу, кто ты!
С 8 марта, мои дорогие!»
«Люблю быть женщиной и черпать вдохновение от других женщин. Прекрасного дня нам, женщинам!» - говорит Кади Сарв и делится красивыми снимками.
«С Международным женским днем, невероятно сильные дамы!» - пишет Хелен Адамсон. «После того как я стала мамой, я особенно глубоко осознаю, насколько нереально мощными мы, женщины, являемся! Это почти сюрреалистично, какие мы удивительные создания! Материнство дало мне возможность еще глубже понять первобытную суть женщины, и этот опыт заставил меня по-новому оценить, что значит быть женщиной. Я начала видеть те грани, которые раньше не замечала, и постигла то, чего раньше не понимала», - говорит она.
«С Международным женским днем, мои дорогие женщины! Давайте не забывать, что стоит верить в себя, в свою интуицию и силу, а также поддерживать друг друга, а не сравнивать себя с другими женщинами. Мужчинам я бы сказала: заботьтесь о своих красавицах, потому что так и ваша жизнь станет красивее», - отмечает Мейси Вольт.
«Веселого и яркого Международного женского дня! Безопасные для окружающей среды виртуальные розы и вечное изображение из истории», - передает свои пожелания Райнер Вакра.