СМОТРИТЕ Натали Портман после развода из-за измены мужа закрутила новый роман

Несколько месяцев публика наблюдала за тщетными попытками Натали и ее бывшего мужа помириться: папарацци не раз видели их вместе, и актриса чаще всего была заплаканной. Простить неверного она так и не смогла и подала на развод.

Недавно Daily Mail опубликовал кадры, на которых Портман в обнимку с мужчиной прогуливается по Парижу - там, где сейчас живет с детьми. Избранника зовут Танги Детабль, и он знаменитый французский продюсер.

В какой-то момент он поцеловал спутницу в голову, и это, пишет таблоид, подтверждение их отношений. Радует, что даже после предательства Натали снова смогла доверять мужчинам.