Самый живописный город Европы, о котором не знают туристы

Многие туристы, посещающие Словению, часто едут на озеро Блед вместо Марибора, но город может многое предложить, и на его улицах не будет столько туристов. Марибор - второй по величине город страны и обладает очарованием и красотой живого произведения искусства эпохи Возрождения, сообщает Express.

Одно из мест, которое стоит посетить в городе - это Старый виноградный дом, где растет одна из старейших виноградных лоз в мире. Виноградная лоза насчитывает более 400 лет и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая благородная виноградная лоза в мире, которая все еще плодоносит.

Марибор - горный город с богатым винодельческим наследием, а река Драва протекает через него, создавая спокойную обстановку, в которой можно насладиться видами.

Еще одно место, которое обязательно нужно посетить - Пирамида (холм Пирамиды), с которого открывается потрясающий вид на город.

Если вы поедете в этот город, вам нужно посетить парк Марибор, который известен своей невероятной зеленью. В нижней части главного парка есть аллеи, скульптуры, газоны и место для концертов.

По данным Crazy Tourist, у вас также будет возможность посетить его аквариум, в котором обитает более 120 видов пресноводных и морских животных, а также террариум, населенный ядовитыми и другими рептилиями.

Если вы планируете поехать в Словению, Марибор может стать идеальным местом для короткого отдыха.