Что происходит с телом, если лечь спать голодным

Некоторые люди пытаются избегать перекусов перед сном, опасаясь, что они отрицательно скажутся на весе. Однако дискомфорт, вызывающий голод ночью, может повлиять на развитие настороженности мозга и усложнить отдых. Поэтому утром такой человек может чувствовать себя вялым и уставшим.

Со своей стороны дефицит сна препятствует расслаблению той части мозга, отвечающей за регулирование аппетита. Поэтому увеличивается тяга к разнообразным калорийным продуктам. Такие данные показали исследования в 2013 году. Учеными было обнаружено, что из-за истощения провоцируется желание что-то съесть, поэтому идет прибавка веса. Поэтому лучше в течение всего дня перекусывать низкокалорийной пищей, а не утолять голод пастой или пиццей в конце дня.

Еще одни исследования 2015 года показали, что люди, страдающие диабетом первого типа и пациенты с нарушением накопления гликогена, не могут отказаться от перекусов ночью. Этот вопрос отвечает за сохранение жизни. Согласно этому исследованию, продукты, употребляемые такими людьми перед сном, помогают мышцам лучше перерабатывать белок и улучшать работу обменных процессов и сердца.

Не рекомендуется сон натощак и тем, кто хочет нарастить мышечную массу. Если существует длительный дефицит питательных веществ, он запускает процесс расщепления мышц. Согласно исследованиям, если принимать перед сном белковую пищу, можно набрать массу, особенно если сочетать перекус и физические нагрузки.

Кому от вечерних перекусов лучше отказаться