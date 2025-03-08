Ведущая TV3 Туули-Анн Фрайенталь поделилась в социальных сетях милыми кадрами с отдыха на Бали, куда она поехала вместе со своим избранником.
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ТЕПЛЫЕ КАДРЫ ⟩ Эстонская ведущая наслаждается со своим спутником жизни отдыхом на райском острове
Туули-Анн опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха на Бали. Она также впервые показала своего нового избранника и поделилась с ним снимками. Спутник Туули-Анн - Михкел Моосель, который работает предпринимателем. По социальным сетям видно, что он является одним из самых успешных продавцов на Amazon и лектором.