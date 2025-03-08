ТЕПЛЫЕ КАДРЫ Эстонская ведущая наслаждается со своим спутником жизни отдыхом на райском острове

Туули-Анн опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха на Бали. Она также впервые показала своего нового избранника и поделилась с ним снимками. Спутник Туули-Анн - Михкел Моосель, который работает предпринимателем. По социальным сетям видно, что он является одним из самых успешных продавцов на Amazon и лектором.