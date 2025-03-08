Житель Таллинна, который накануне Международного женского дня прогуливался по Старому городу, поделился с редакцией Elu24 фотографиями и рассказал, что, по его мнению, цены на букеты на цветочном рынке Виру слишком высокие.
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ФОТО ⟩ Житель Таллинна: на цветочном рынке Виру, конечно, красивые цветы, но я сам покупаю букеты в других местах
Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день, к которому цветочные магазины начали готовиться заблаговременно. Уже в четверг в цветочных киосках были выставлены на продажу шикарные букеты из роз. А в пятницу приготовления к празднику были в полном разгаре.