ФОТО Житель Таллинна: на цветочном рынке Виру, конечно, красивые цветы, но я сам покупаю букеты в других местах

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день, к которому цветочные магазины начали готовиться заблаговременно. Уже в четверг в цветочных киосках были выставлены на продажу шикарные букеты из роз. А в пятницу приготовления к празднику были в полном разгаре. ​

«На цветочном рынке Виру я только смотрю на букеты, покупать здесь не буду», - говорит житель Таллинна, который поделился фотографиями с редакцией Elu24. «Букет из 25 тюльпанов стоит 38 евро. Более дешевые букеты из других цветов можно найти по цене 20, 25 или 35 евро. Есть также букеты за 50 евро. Один тюльпан стоит 1,80 евро или даже более двух евро. Роза - от 1,80 до четырех евро за цветок», - рассказывает он о ценах на цветочном рынке.