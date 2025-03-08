Сегодня мир отмечает Международный женский день, но далеко не все осознают, какой путь прошел этот праздник. За цветами и поздравлениями скрывается богатая история борьбы женщин за свои права и равенство. Фокус рассказывает об истории этого дня и традициях празднования 8 марта в других странах.
Международный женский день 8 марта: что на самом деле значит праздник
В постсоветских странах 8 марта считают праздником весны и женственности, но изначально это был день борьбы за права. Его корни - не в комплиментах и подарках, а в протестах и стачках за равноправие и достойные условия труда.
Международный женский день берет начало в конце XIX - начале XX века. В 1908 году в Нью-Йорке прошла демонстрация работниц швейных фабрик, требовавших сокращения рабочего дня, повышения зарплаты и права голоса. Вдохновившись этим событием, немецкая социалистка Клара Цеткин предложила учреждение Международного женского дня на конференции социалисток в 1910 году.
Впервые массово этот день отметили в 1911 году в ряде европейских стран, включая Германию, Австрию, Данию и Швейцарию. А в 1917 году именно 8 марта в Петрограде прошла забастовка работниц, ставшая началом Февральской революции. В СССР праздник закрепился на государственном уровне, но со временем его смысл трансформировался, и акцент сместился с борьбы за права на чествование женщин в традиционном понимании.
С 1977 года ООН официально признала 8 марта Международным днем борьбы за права женщин.
Как празднуют 8 марта в разных странах
США - 8 марта не является выходным днем, но в течение всего марта отмечают Месяц женской истории (Women’s History Month).
Франция - проводятся мероприятия, направленные на обсуждение прав женщин, гендерного равенства и борьбы с насилием.
Италия - женщины дарят друг другу мимозы как символ солидарности и женской силы.
Германия - в Берлине 8 марта является официальным выходным днем, организуются демонстрации в поддержку феминизма.
Китай - женщины получают половину выходного дня, но акцент делается больше на подарки и поздравления, чем на активизм.