Международный женский день 8 марта: что на самом деле значит праздник

В постсоветских странах 8 марта считают праздником весны и женственности, но изначально это был день борьбы за права. Его корни - не в комплиментах и подарках, а в протестах и стачках за равноправие и достойные условия труда.

Международный женский день берет начало в конце XIX - начале XX века. В 1908 году в Нью-Йорке прошла демонстрация работниц швейных фабрик, требовавших сокращения рабочего дня, повышения зарплаты и права голоса. Вдохновившись этим событием, немецкая социалистка Клара Цеткин предложила учреждение Международного женского дня на конференции социалисток в 1910 году.

Впервые массово этот день отметили в 1911 году в ряде европейских стран, включая Германию, Австрию, Данию и Швейцарию. А в 1917 году именно 8 марта в Петрограде прошла забастовка работниц, ставшая началом Февральской революции. В СССР праздник закрепился на государственном уровне, но со временем его смысл трансформировался, и акцент сместился с борьбы за права на чествование женщин в традиционном понимании.

С 1977 года ООН официально признала 8 марта Международным днем борьбы за права женщин.

Как празднуют 8 марта в разных странах

США - 8 марта не является выходным днем, но в течение всего марта отмечают Месяц женской истории (Women’s History Month).

Франция - проводятся мероприятия, направленные на обсуждение прав женщин, гендерного равенства и борьбы с насилием.

Италия - женщины дарят друг другу мимозы как символ солидарности и женской силы.

Германия - в Берлине 8 марта является официальным выходным днем, организуются демонстрации в поддержку феминизма.

Китай - женщины получают половину выходного дня, но акцент делается больше на подарки и поздравления, чем на активизм.​