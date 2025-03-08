Сб, 8.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО Необычное поведение сотрудника магазина привлекло внимание жителя Таллинна: «Подумал, что он нападет на мою жену»

Copy
Работник магазина резко побежал в сторону девушки. Скриншот из видео.
Работник магазина резко побежал в сторону девушки. Скриншот из видео. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Житель Таллинна Патрик заметил нечто необычное, когда приехал в Selver в Пеэтри: сотрудник магазина, собирающий тележки, внезапно сорвался с места и побежал за девушкой. Произошедшее настолько обеспокоило Патрика, что он даже написал в Selver. Представитель продуктового магазина прокомментировала ситуацию.

С редакцией Elu24 связался житель Таллинна Патрик, который обычно ходит за продуктами в Selver, расположенный в Пеэтри. Мужчина рассказал о странной ситуации, которая обеспокоила его, когда в День независимости он отправился в продуктовый магазин.

«Это далеко не первый раз, когда я сталкиваюсь с этой проблемой. В 2019 году эта тема освещалась и в передаче Kuuuurija, но ситуация так и не изменилась, - делится он. - Дело в том, что в этом магазине работает мужчина, который подходит к женщинам слишком близко и прикасается к ним. В этот раз он якобы хотел "помочь" одной девушке».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх