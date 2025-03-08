ВИДЕО Необычное поведение сотрудника магазина привлекло внимание жителя Таллинна: «Подумал, что он нападет на мою жену»

С редакцией Elu24 связался житель Таллинна Патрик , который обычно ходит за продуктами в Selver, расположенный в Пеэтри. Мужчина рассказал о странной ситуации, которая обеспокоила его, когда в День независимости он отправился в продуктовый магазин.

«Это далеко не первый раз, когда я сталкиваюсь с этой проблемой. В 2019 году эта тема освещалась и в передаче Kuuuurija, но ситуация так и не изменилась, - делится он. - Дело в том, что в этом магазине работает мужчина, который подходит к женщинам слишком близко и прикасается к ним. В этот раз он якобы хотел "помочь" одной девушке».