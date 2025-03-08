ВИДЕО Необычное поведение сотрудника магазина привлекло внимание жителя Таллинна: «Подумал, что он нападет на мою жену»

Житель Таллинна Патрик заметил нечто необычное, когда приехал в Selver в Пеэтри: сотрудник магазина, собирающий тележки, внезапно сорвался с места и побежал за девушкой. Произошедшее настолько обеспокоило Патрика, что он даже написал в Selver. Представитель продуктового магазина прокомментировала ситуацию.
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С редакцией Elu24 связался житель Таллинна Патрик, который обычно ходит за продуктами в Selver, расположенный в Пеэтри. Мужчина рассказал о странной ситуации, которая обеспокоила его, когда в День независимости он отправился в продуктовый магазин.