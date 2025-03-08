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ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР Вера Брежнева едет в Таллинн!

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Вера Брежнева в 2017 году.
Вера Брежнева в 2017 году. Фото: Review News/Shutterstock

19 октября 2025 года в концертном зале Alexela выступит певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН, экс-солистка золотого состава «ВИА-Гра» и настоящий символ женственности - Вера Брежнева.

Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а так же любимые миллионами со времен коллектива «ВИА Гра» песни. В этот вечер всех ждет особенный перформанс - новая программа после длительного перерыва!

Музыка любви, которая спасает мир.

Программа:

18:00 - открываются двери концертного зала Alexela​.

19:00 - начало концерта (без антракта). NB! Опоздавшие в зал не допускаются!

20:30 - ориентировочное окончание мероприятия.

Билеты уже в продаже! Подробную информацию ищите здесь!

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